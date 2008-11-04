Тимошенко проведе прес-конференцію після засідання уряду

У приміщенні прес-центру Кабміну

Завтра, 5 листопада, Кабінет міністрів проведе чергове засідання. Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, за результатами засідання у приміщенні Прес-центру Кабіміну о 12.30 відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО. Акредитація триває до 11.00 5 листопада за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-75-94. Вхід журналістів до Будинку уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2 через 1-й під’їзд.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter