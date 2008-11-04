Тимошенко проведе прес-конференцію після засідання уряду
22:22, 04 листопада 2008Політика
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У приміщенні прес-центру Кабміну
Завтра, 5 листопада, Кабінет міністрів проведе чергове засідання.
Як повідомили УНІАН у прес-службі уряду, за результатами засідання у приміщенні Прес-центру Кабіміну о 12.30 відбудеться прес-конференція прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.
Акредитація триває до 11.00 5 листопада за телефонами: 256-75-81, 256-75-82, 256-75-94.
Вхід журналістів до Будинку уряду здійснюватиметься з вул. Грушевського, 12/2 через 1-й під’їзд.
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