МВФ кредит дасть, але за наслідки не відповідає?

Рада директорів МВФ у середу, як очікується, розгляне питання про надання Україні кредиту в 16,5 мільярдів доларів.

Український парламент минулого тижня ухвалив антикризовий законопроект, який передбачає заходи, необхідні для отримання кредиту.

Ухваливши закон щодо мінімізації впливу на економіку держави фінансової кризи, Україна виконала всі стратегічні умови надання багатомільярдного кредиту МВФ, сказав в інтерв’ю "Німецькій хвилі" президент Центру ринкових реформ Володимир Лановий.

На його думку, цей кредит є надвеликим для України і Національний банк навряд чи використає весь обсяг кредиту.

Він схвалив намір Нацбанку використати тільки перші кредитні транші протягом наступного року із тим, аби повернути їх протягом п’яти років.

Водночас, експерт назвав непрогнозованими наслідки такої політики, оскільки наразі неможливо передбачити ефективність антикризових дій.

Економіст спростував підозри в тому, що МВФ через кредити прагне встановити контроль над економікою України.

Лановий нагадав, що в меморандумі України та фонду визнається, що причиною нинішнього стану економіки стала нерішучість українських урядів у впровадженні реформ та надмірні витрати державних коштів.