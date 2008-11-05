Терьохін придумав гасло для Тимошенко: "криза, всі падлюки, а ми – в білому..."

"Безлад у Верховній Раді дратує людей менше, ніж ймовірність дострокових виборів", - так вважає народний депутат від БЮТ Сергій Терьохін.

В інтерв`ю "Українській правді" політик сказав: "Я вважаю, що виборці свій вибір зробили у 2007 році. А тепер вони просто не будуть підтверджувати свій вибір, який вони зробили рік тому. Бо їм набридли вибори як такі... От хай пройде пару місяців. Якщо щось поміняється, то, може, й підемо на вибори. Хоча, повірте, от зараз політологічно Тимошенко треба погоджуватися і йти на вибори з простими гаслами: "Криза, зовнішні фактори, всі падлюки, а ми – в білому з червоним серцем".