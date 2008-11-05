Безсмертний проведе брифінг на Банковій

Початок - о 14.00

Сьогодні, 5 листопада, о 14.00 у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться брифінг заступника глави Секретаріату Президента України Романа БЕЗСМЕРТНОГО. Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, тема брифінгу – ситуація щодо ліквідації наслідків повені у західних регіонах України. Акредитація представників ЗМІ здійснюється за телефонами: 255-74-02, 255-63-18 та 255-78-44.

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