Коновалюк обіцяє принести в Раду компромат на Ющенка

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради з розслідування незаконного постачання української зброї та військової техніки в Грузію виявила нові факти, які підтверджують незаконне постачання зброї Україною в Грузію.

Про це сказав голова цієї ТСК Валерій КОНОВАЛЮК, повідомляє російське видання «Коммерсант» (№200/С від 5 листопада 2008 року).

За його словами, комісія ВР учора закінчила візит до Південної Осетії та Росії. В.КОНОВАЛЮК наголосив, що до рук депутатів потрапили нові свідчення відповідальності Президента Віктора ЮЩЕНКА за озброєння Тбілісі напередодні війни на Кавказі. "Ми отримали нові дані про відповідальність вищого керівництва України та особисто Президента ЮЩЕНКА за постачання зброї в Грузію, яка готувалася до війни. Вже в листопаді ми представимо ці дані на слуханнях в Раді", - сказав він.

В.КОНОВАЛЮК не став конкретизувати, які саме докази було отримано в Цхінвалі. "Ми задали низку конкретних запитань і отримали на них чіткі відповіді. Тепер ми отримали підтвердження того, що керівництво України знало про підготовку до війни. Постачанням озброєнь ми, по суті, підштовхнули СААКАШВІЛІ до жорстоких і непродуманих дій", - сказав він. Відповідальність ТСК покладає тільки на Президента В.ЮЩЕНКА, не висуваючи жодних претензій на адресу прем`єра Юлії ТИМОШЕНКО. "Всі питання постачання зброї Кабінет Міністрів контролює лише формально, а фактично всім займається Президент. Ми це доведемо", - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Як повідомляв УНІАН, 2 вересня Верховна Рада України створила тимчасову слідчу комісію з перевірки фактів постачання Грузії української військової техніки з порушенням норм українського законодавства та міжнародного права.

26 вересня голова ТСК В.КОНОВАЛЮК заявив, що комісія виявила факти постачання в Грузію українського озброєння з військового арсеналу в смт. Лозова Харківської області. За його словами, постачання здійснювали впродовж травня і червня цього року, що підтверджується певними контрактами та нарядами. «Це свідчить про те, що наше політичне керівництво знало про час військової операції Грузії проти Південної Осетії», - сказав В.КОНОВАЛЮК.

Крім того, він зазначив, що військову техніку продавали Грузії за заниженими цінами.

8 жовтня В.КОНОВАЛЮК також заявив, що Україна продовжувала постачати Грузії зброю після початку збройного конфлікту на Кавказі.

Тим часом перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ, Рада національної безпеки та оборони України, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ не раз спростовували заяви В.КОНОВАЛЮКА про незаконне постачання Україною зброї до Грузії.

18 жовтня Генеральна прокуратура України повідомила, що В.КОНОВАЛЮК ігнорує запрошення прийти в Генпрокуратуру з метою з`ясування всіх обставин і надання матеріалів, які, за заявами голови комісії, є в його розпорядженні.