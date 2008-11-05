Медведєв пропонує збільшити термін повноважень президента до 6 років

Терміни повноважень президента Росії і Державної думи доцільно збільшити до шести і п`яти років відповідно, заявив президент РФ Дмитро Медведэв, виступаючи з щорічним посланням до Федеральних зборів.

В даний час терміни повноважень президента і Держдуми - по чотири роки. "(Пропоную) збільшити терміни конституційних повноважень президента і Державної думи до шести і п`яти років відповідно", - сказав Медведєв.

Эхо Москвы