Медведєв показав зуби Путіну

Президент РФ Дмитро Медведєв пропонує розширити права Федеральних Зборів, наділивши їх функціями контролю за виконавчою владою. Виступаючи в середу зі своїм першим посланням Федеральним Зборам, глава держави заявив про необхідність зобов`язати уряд РФ щорічно звітувати в Держдумі за підсумками своєї діяльності. "Віднести до компетенції Державної Думи, тобто стаття 103, контрольні функції щодо виконавчої влади, конституційну норму, що зобов`язує уряд Росії щорічно звітувати в Державній Думі за підсумками діяльності і з питань, поставлених безпосередньо парламентом", - запропонував Медведєв.

РИА Новости