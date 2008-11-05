Медведєв придумав, як зробити рубль світовою валютою

14:08, 05 листопада 2008
Політика
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Президент РФ пояснив кінцеву мету

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає, що Росія повинна перейти на розрахунки в рублях під час експорту нафти та газу.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив сьогодні, виступаючи зі щорічним посланням до Федеральних зборів.

"Потрібно зробити практичні кроки з посилення ролі рубля як однієї з валют міжнародних розрахунків, і, нарешті, почати перехід до розрахунків у рублях", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

На його думку, насамперед потрібно перейти до рублевих розрахунків за нафту і газ, які постачають на експорт .

"Треба стимулювати розміщення нових емісійних цінних паперів саме в рублях і бажано на російському ринку. Кінцева мета всіх цих процесів - зробити рубль однією з реґіональних валют", - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він зазначив, що до таких дій можуть вдаватися й інші країни, які розвиваються.

"Але що більше буде у світі сильних фінансових центрів, що вищим буде ступінь загальної залежності, то безпечнішим буде глобальний фінансовий розвиток", - додав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він наголосив, що до кінця року потрібно прийняти пакет законів для формування в Росії одного з провідних фінансових центрів.

На його думку, монополія однієї держави у формуванні фінансового порядку денного планети виявилася небезпечною для багатьох країн.

Він вважає, що потрібно створити нові правила формування нової фінансової структури.

 

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