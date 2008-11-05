У НУ зрозуміли, навіщо колеги з НУ-НС "сидять під спідницею" Тимошенко

Заява ряду членів фракції “Наша Україна – Народна самооборона” про бажання повернутися до складу демократичної коаліції і про підтримку уряду під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО є виконанням вказівок БЮТ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії “Народний союз “Наша Україна”, про це заявив член фракції НУ-НС Андрій ПАРУБІЙ, коментуючи зроблену напередодні заяву лідерів шести партій, які входять до блоку НУ-НС.

“Колектив” з п’яти “потужних” партій на чолі з ЛУЦЕНКОМ, що ввійшли до складу блоку “Наша Україна – Народна Самооборона”, вже давно “сидять під спідницею” ТИМОШЕНКО і подають голос по команді КОЖЕМ’ЯКІНА (Андрій КОЖЕМ’ЯКІН – перший заступник голови фракції БЮТ – УНІАН). Тому їхні заяви – це ніщо інше, як виконання вказівок БЮТ”, - сказав А.ПАРУБІЙ .

Він наголосив, що партії, більшість з яких мають по 1-2 представникам у парламенті, не є виразниками офіційної позиції всієї фракції. “Вони вже давно пристали на бік БЮТ, тому подібні заяви – це чергові намагання сподобатися ТИМОШЕНКО”, - вважає народний депутат.

На думку А.ПАРУБІЯ, “нинішня ситуація з дрібними партіями схожа на минулорічні події з КІНАХОМ”. “В результаті Анатолій Кирилович цілком прогнозовано опинився в списках Партії регіонів. Очевидно, “представники ряду політичних сил” переслідують подібну мету”, - додав депутат.

Як повідомляв УНІАН, учора представники шести політичних сил, що входять до складу блоку "Наша Україна – Народна самооборона" спростували заяву Президента Віктора ЮЩЕНКА про те, що депутати від фракції НУ-НС не хочуть відновлення демократичної коаліції.

“Ми, лідери більшості політичних сил, на базі яких створено блок та фракцію «Наша Україна – Народна самооборона», вкрай здивовані твердженнями Президента про “відсутність довіри до Юлії ТИМОШЕНКО в парламенті” та про небажання фракції НУ-НС повертатися до складу демократичної коаліції”, - наголошується в заяві, підписи під якою поставили лідери Народного руху України Борис ТАРАСЮК, "Народної самооборони” Юрій ЛУЦЕНКО, партії “Вперед Україно!” Олег НОВІКОВ, Християнсько-демократичного союзу Володимир СТРЕТОВИЧ, Партії захисників Вітчизни Юрій КАРМАЗІН, Європейської партії України Микола КАТЕРИНЧУК.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО, говорячи про можливість відновлення демократичної коаліції, зазначив, що це питання полягає «виключно у довірі до прем’єр-міністра».

За словами В.ЮЩЕНКА, він не знає жодної політичної сили в парламенті, окрім БЮТ, яка сьогодні могла б підтримати чинного прем’єра. На його думку, саме через відсутність довіри до БЮТ у фракції «Наша Україна – Народна самооборона» «немає бажання повертатися в коаліцію».