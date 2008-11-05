У грудні Ющенко видасть новий указ про вибори?

Голова правління Всеукраїнської громадської організації “Комітет виборців України” Ігор ПОПОВ не виключає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО у грудні видасть новий Указ про позачергові парламентські вибори.

Таку думку І.ПОПОВ висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Дострокові вибори будуть з дуже великою вірогідністю, проте, в найближчий місяць йтиме дискусія, хто винний в кризі, і в найближчий місяць такого указу не буде. Якщо він і з’явиться, то, можливо, десь в грудні”, - сказав І.ПОПОВ.