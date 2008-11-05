Безсмертний визначив для себе завдання номер один

Новопризначений голова наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України Роман БЕЗСМЕРТНИЙ намагатиметься збільшити кількість випускників закладу, які працюватимуть за фахом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив журналістам на брифінгу в Секретаріаті Президента.

«Для мене це завдання номер один», - сказав голова наглядової ради, додавши, що з тим кваліфікованим персоналом, який є в Академії, він сподівається реалізувати такий задум.

«Перше, що треба, це прийти і ознайомитись із ситуацією», – зазначив Р.БЕЗСМЕРТНИЙ.

Після того, вважає він, потрібно буде подумати, як досягти того, щоб на випускників Академії був попит у державній службі. При цьому, за словами Р.БЕЗСМЕРТНОГО, за минулий рік лише 5% випускників академії пішли працювати за призначенням.

Також він зазначив, що посада голови наглядової ради, як і посади членів наглядової ради, не передбачає отримання зарплати. За його словами, головна мета цього органу – забезпечити публічність діяльності Академії.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО указом від 4 листопада призначив заступника глави Секретаріату Президента Романа БЕЗСМЕРТНОГО головою Наглядової ради Національної академії державного управління при Президентові України.

Також Президент доручив голові Наглядової ради внести протягом місяця у встановленому порядку пропозиції щодо її персонального складу.