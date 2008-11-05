Вінницький губернатор заявляє, що Ющенко не прийняв його відставку

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не прийняв відставку Олександра ДОМБРОВСЬКОГО з посади голови Вінницької обласної державної адміністрації.

Про це кореспонденту УНІАН повідомив сам голова Вінницької ОДА О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

"Глава держави Віктор ЮЩЕНКО не прийняв мою відставку. В зв`язку з непростою ситуацією в країні він доручив мені вжити необхідний комплекс заходів з мінімізації наслідків фінансово-економічної кризи в регіоні", - сказав О.ДОМБРОВСЬКИЙ.

За словами губернатора, "сьогодні не час для емоцій та політичних конфронтацій".

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня В.ЮЩЕНКО оголосив догану голові Вінницької ОДА О.ДОМБРОВСЬКОМУ за порушення вимог Указу Президента України від 11 лютого 2008 року №117 «Про службові відрядження у межах України голів місцевих державних адміністрацій».

У свою чергу О.ДОМБРОВСЬКИЙ 14 жовтня виступив із заявою, що вважає неможливим подальше перебування на посаді керівника облдержадміністрації у зв’язку з незгодою з тією оцінкою його роботи, яка фактично дана в Указі Президента України.