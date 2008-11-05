Як зміняться українсько-американські відносини після перемоги Обами

Політологи висувають різні версії розвитку українсько-американських відносини у зв’язку з обранням нового Президента США.

Про це йдеться у переданому УНІАН експерт-опитуванні Центр досліджень політичних цінностей “АКСІА”.

У центрі нагадали, що за підсумками виборів Президента США, які відбулися 4 листопада, перемогу здобув представник Демократичної партії Барак ОБАМА, який стане 44-им Президентом країни. У зв’язку з цим центр звернувся до політичних експертів із запитанням: “Як зміняться українсько-американські відносини після обрання нового Президента США?”.

Так, директор Центру політичних досліджень і конфліктології Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що зі вступом на посаду нового Президента США українсько-американські відносини можуть покращитись.

За словами М.ПОГРЕБІНСЬКОГО, Б.ОБАМА більше опікуватиметься внутрішніми проблемами, подоланням кризових явищ, ніж зовнішньою політикою.

На думку експерта, це стосується і питання приєднання України і Грузії до НАТО.

“Новий американський Президент буде готовий вислухати аргументи “Старої Європи”, не буде так настирно наполягати на включенні України і Грузії до НАТО, як це робив БУШ, Кондоліза РАЙЗ і робив би звичайно його конкурент. Бажання прислухатися до “Старої Європи” призведе до позитивних наслідків у виробленні зовнішньої політики власне в самій Україні. Не буде такого як зараз, коли ЮЩЕНКО розраховує, що американці дотиснуть Європу. Це означає, що вона буде наближена до українських національних інтересів, а не інтересів, сформованих республіканською адміністрацією”, - упевнений М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

За його словами, загальний клімат у світі, коли з нового аркуша політику відносин починають Європа, Росія і США, дає змогу Україні долучитись до позитивних тенденцій в тих нових відносинах. “Існує шанс, що Україна стане не подразником в російсько-європейських і російсько-американських стосунках, а навпаки - фактором пошуку компромісних рішень”, - вважає політолог.

У свою чергу, керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО переконаний, що відносини між Україною і США можуть погіршитись.

„Прямо стосунки може навіть ускладняться, тому що ОБАМУ ніхто, по суті, не знає. Він лише недавно увірвався в політику. У цій ситуації ніхто з українських політиків не може похвалитися, що дарував йому чи то голуба, чи то вишиванку, чи то якийсь продукт індустріальної могутності України. В ОБАМИ зараз є час для того, щоб не реагувати на натяки і побажання українських політиків. Найближчі півроку політика Держдепу по відношенню до України буде сильніше за обамовські уподобання. Він повинен визначитися відносно України”, - сказав політолог.

На його думку, побічно ситуація теж може ускладнюватися.

“ОБАМА постарається бути радикальнішим, перш за все, до Росії. Загострення відносин між Росією і США внаслідок того, що ОБАМА захоче показати, що він не слабак, миттєво відіб`ється на російсько-українських відносинах. Адже Україна має західний вектор, а Росія жодного вектора не має. Через ось цей непрямий чинник, перемога ОБАМИ, а не перемога МАККЕЙНА створять нам проблеми”, - вважає В.НЕБОЖЕНКО.

Разом із тим директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей “АКСІА” Олександр МЕДВЕДЄВ зазначив, що поки рано говорити, як можуть змінитися українсько-американські відносини після обрання Б.ОБАМИ.

“Зараз ще рано робити якісь висновки відносно змін американо-українських стосунків. Україна для США - це важливий геополітичний майданчик для діалогу з Росією. І навряд чи із зміною глави Білого Дому що-небудь зміниться в цьому контексті. Більш того, присутність такого радника як Збігнєв БЖЕЗИНСЬКИЙ лише підсилює геополітичну складову стосунків”, - сказав експерт.

Президент Центру соціальних досліджень “Софія” Андрій ЄРМОЛАЄВ також вважає, що не варто очікувати радикальних змін у відношенні США до України після вступу на посаду нового Президента Б.ОБАМИ.

„Незалежно від змін в верхівці американського правлячого істеблішменту, маємо розраховувати, що в руслі політики національних інтересів США, Україна поки що залишається інструментом гри з Євразією, не більше того. Україна є невід’ємною складовою стримування Росії. Про це завжди писали провідні політологи, які є консультантами режимів США. Про це, хто відверто, хто більш прикрито, заявляли і політичні лідери. Тому очікувати від США якихось радикальних змін у відношенні не варто”, - сказав експерт.

Водночас, за його словами, Б.ОБАМА є провідником можливої м`якої ліберальної моделі форми світоустрою, і на це чекають еліти і Європі, і в Євразії.

На думку А.ЄРМОЛАЄВА, з Б.ОБАМОЮ пов`язують надії на більш самостійний і самодостатній розвиток ЄС, на поступовий перехід від євроатлантичного формату розвитку до режиму кількох регіональних полюсів.

“Ось такий тренд може буде вигідний Україні тому, що він забезпечить більше можливостей, знижує ризики протистояння в євразійському регіоні. У випадку, якщо ці реформи розпочнуться в найближчі 3-5 років, то Україна отримає можливість подолати нинішню непродуктивну лінію на прискорену євроатлантичну інтеграцію і взяти активну участь у формуванні нових систем, як економічної, так і політичної. Маю на увазі новий розподіл праці в Європі і нові системи безпеки”, - зауважив експерт.

А.ЄРМОЛАЄВ також вважає, що “це може знизити ризики і в стосунках України з Росією, збільшити можливості участі України в крупних інтеграційних проектах не лише в Європі, але і у великій Євразії”.