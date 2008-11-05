Тимошенко взялася за антикризові заходи

Кабінет міністрів сьогодні на своєму засіданні схвалив низку антикризових заходів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабміну, зокрема, було прийнято розпорядження „Про затвердження плану заходів із зменшення негативного сальдо у зовнішній торгівлі”, яке дозволить мінімізувати вплив світової фінансової кризи на українську економіку. Документом передбачається введення низки заходів, які дозволять внормувати імпорт товарів в Україну, що, в свою чергу, дасть можливість захистити вітчизняних товаровиробників та мінімізує можливий негативний вплив світової фінансової кризи на національну економіку.

Уряд також схвалив законопроект „Про облік ресурсів, постачання яких здійснюється населенню з використанням мережі”. Схвалення законопроекту дозволить підвищити ефективність споживання енергоресурсів та води, скоротити втрати ресурсів та зменшити фінансове навантаження на людей, які сплачуватимуть лише за фактично спожитий обсяг електроенергії та води.

Кабінет міністрів також заслухав керівників Державної податкової адміністрації, Державної митної служби та Пенсійного фонду України стосовно виконання бюджетних показників та їх корекції в контексті запобігання негативним наслідкам фінансової кризи.