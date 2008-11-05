Фонд Арсенія Яценюка проводить Другий Київський безпековий форум

6–7 листопада Фонд Арсенія Яценюка Open Ukraine проводить Другий Київський безпековий форум «Чорноморсько-Каспійський регіон та Європейська енергетична безпека».

Брифінг для представників ЗМІ за участю Арсенія Яценюка, Голови Верховної Ради України та Засновника Фонду Open Ukraine, відбудеться 6-го листопада о 15:30 у приміщенні Дипломатичної академії України (Київ, вул. Велика Житомирська, 2).

Брифінг для представників ЗМІ з організаторами та експертами Форуму відбудеться 7-го листопада об 11:00 у готелі «Русь» (Київ, вул. Госпітальна, 4).

Офіційне відкриття відбудеться 6-го листопада з 16:00 до 18:00 у приміщенні Дипломатичної академії України (вул. Велика Житомирська, 2).

Очікується, що у Другому Київському безпековому форумі візьмуть участь: Президент України Віктор ЮЩЕНКО; Голова Верховної Ради України, засновник Фонду Open Ukraine Арсеній ЯЦЕНЮК; Віце-Прем’єр-Міністр з питань європейської та міжнародної інтеграції Григорій НЕМИРЯ; Заступник Генерального Секретаря Енергетичної Хартії Владімір РАХМАНІН; Радник з питань євразійського газу та нафти Крістоф ван АҐТ; фахівець з питань енергетичної безпеки інформаційної служби PLATTS Джон РОБЕРТС, Керівник програм Каспію, Кавказу, Південно-Східної Європи Міжнародної енергетичної агенції Тім ҐУЛД та ін. У Другому Київському безпековому форумі візьмуть участь понад 250 учасників з 25 країн світу.

7-го листопада з 9:00 до 18:00 Другий Київський безпековий форум «Чорноморсько-Каспійський регіон та Європейська енергетична безпека» у сесійному режимі продовжить роботу у приміщенні готелю «Русь» (Київ, вул. Госпітальна, 4, конференц-зал).

7-го листопада у готелі «Русь» у секції C-D конференц-зали діятиме Прес-центр Другого Київського безпекового форуму.

Контактні особи:

Павло Кучер, моб. тел.: +380 50 330 36 50;

Лариса Сивак, моб. тел.: +380 67 214 34 62, 50 387 21 19, ls@openukraine.org

Вхід на Форум для представників ЗМІ за редакційними посвідченнями.

Акредитація обов’язкова до 18:00, 05.11.2007 за телефонами:

+380 44 235 92 62, +380 67 802 67 13 (Альона Мальована)

Більше інформації про Форум на: http://openukraine.org/ua/programs/dialogue/security-forum/08/

Довідка:

Open Ukraine – міжнародний благодійний фонд, заснований з ініціативи Арсенія Яценюка для зміцнення авторитету України у світі та розвитку публічної дипломатії.