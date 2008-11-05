Нардеп зі Львова «дешифрував» плани Росії

“У своїх доктринах і заявах керівництво РФ фактично повертається до риторики часів “холодної війни”. Кремлівська верхівка дає зрозуміти, що “примушенням до миру” - як свого часу в Празі за допомогою танків - планує встановити новий порядок в Європі. І поки світова спільнота, у вигляді плати за дешевий російський газ, закриватиме очі на дії Росії, Кремль розширюватиме горизонти своєї агресії”, - заявив народний депутат-“нашоукраїнець”, член парламентського комітету в закордонних справах Андрій Парубій. Про це повідомляє ZAXID.net з посиланням на прес-службу НСНУ.

Як стало відомо, президент РФ Медвєдєв вважає, що після кавказької кризи зафіксовано формування якісно нової геополітичної ситуації. "Ми довели усім, у тому числі і тим, хто спонсорував конфлікт у Грузії, що спроможні захистити своїх громадян і відстояти наші національні інтереси", - сказав він.

Медведєв пообіцяв, що Росія буде сприяти врегулюванню "осередків нестабільності в суміжних регіонах", зокрема - вирішенню Придністровського і Нагірно-Карабахського конфліктів.

“Якщо Медвєдєв говорить, що буде сприяти врегулюванню нестабільності в Придністров’ї, то для цього Росія вже ввела туди свої війська під видом миротворців”, - зазначає депутат. “Мені доводилося бувати в Придністров’ї, - розповів “нашоукраїнець", - Цей крихітний шматок території нагадує Радянський Союз, де повсюди - російські блокпости і військова техніка”.

“Можливий конфлікт на кордоні з Україною матиме серйозні наслідки для нашої держави, - вважає депутат, - Адже це ставить під загрозу не тільки нашу територію, а й створює причини для виникнення гуманітарної кризи і притоку біженців”.

“Тому Україна повинна організувати країни Східної Європи для протистояння Росії”, - переконаний “нашоукраїнець”, - І в цьому нас повинні підтримати як сусідні країни, так НАТО та США”.