Комуністи остаточно переконалися, що у регіоналів рильце в пушку

Народний депутат України (фракція Комуністичної партії України), лідер кримських комуністів Леонід ГРАЧ продовжує наполягати на тому, що до земельного рейдерства в Бахчисарайському районі автономії причетні особи, які перебувають в Партії регіонів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата, таким чином Л.ГРАЧ відреагував на заяву голови Верховної ради АРК – «регіонала» Анатолія ГРИЦЕНКА про те, що члени Партії регіонів не причетні до агрофірми «Крим», яку бахчисарайські селяни звинувачують в рейдерстві.

Л.ГРАЧ назвав «бурхливу реакцію» А.ГРИЦЕНКА «явно замовною», при цьому відзначив, що заява кримського спікера його не здивувала. «А як інакше можуть поводитися ті, у кого рильце в пушку?», - відзначив депутат.

«Той обман, який створили з селянами нинішні керівники агрофірми «Крим», має прямий зв`язок з особами, що перебувають в Партії регіонів. Це загальновідомий факт, на який, до речі, вказують не тільки селяни, але і представники районної влади, у тому числі й ті, хто самі перебувають у рядах цієї партії», - сказав Л.ГРАЧ.

Крім того, депутат-комуніст заявив, що глава парламенту автономії намагається «перевести стрілки» на тих, хто не має ніякого відношення «до розбою» в Бахчисарайському районі.

Як повідомляв УНІАН, в Бахчисарайському районі вже декілька років існує конфлікт між жителями сіл Піщане, Віліно і Берегове та агрофірмою «Крим». Селяни заявляють, що агрофірма хоче відібрати у них земельні паї, які вони одержали після розвалу колгоспу, а пізніше віддали в тимчасове користування агрофірмі. Судові тяжби між пайовиками і керівництвом агрофірми тривають вже декілька років. За даними голови Бахчисарайської райдержадміністрації Ільмі УМЕРОВА, агрофірма хоче забрати землю більш як 1,5 тисяч чоловік. В агрофірмі утримуються від коментарів.

Міністерство внутрішніх справ доручило кримській міліції провести перевірку відомостей про можливі зловживання з боку керівництва агрофірми, мовиться відповідає глави МВС Юрія ЛУЦЕНКА на запит Л.ГРАЧА, повідомила прес-служба народного депутата. Л.ГРАЧ також заявляв, що є дані про причетність до рейдерства деяких членів Партії регіонів. 4 листопада А.ГРИЦЕНКО у відповідь на це сказав, що члени ПР не мають відношення до агрофірми «Крим». Глава ВР Криму також сказав, що кримські власті розбираються в ситуації в районі. «І ми не сумніваємося в тому, що вже в самому найближчому майбутньому буде виявлений ряд порушень чинного на той момент земельного законодавства, допущених колишнім керівництвом господарства при розпаюванні», - відзначив А.ГРИЦЕНКО, додавши при цьому, що «як тільки запахло смаженим» в Бахчисарайський район «відразу ж примчався Л.ГРАЧ допомагати комуністові АВІДЗБЕ розгрібати те, що той в 2000 році натворив своїми руками, коли керував цим господарством і займався розпаюванням земель».

За даними кримських ЗМІ, днями Верховний Суд України ухвалив рішення залишити земельні паї, які були включені в статутний фонд агрофірми «Крим», у власності підприємства - таким чином бахчисарайським селянам було відмовлено в задоволенні судового позову.