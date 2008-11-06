Ющенко зрадів кредиту від МВФ і поставив завдання Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає прийняття радою директорів Міжнародного валютного фонду позитивного рішення про надання Україні стабілізаційного кредиту в обсязі 16,5 млрд. доларів.

Про це йдеться у заяві Президента України у зв`язку з прийняттям МВФ рішення щодо надання Україні стабілізаційного кредиту, розміщеній на офіційному сайті глави держави.

“Я вітаю прийняття радою директорів Міжнародного валютного фонду позитивного рішення про надання Україні стабілізаційного кредиту та висловлюю вдячність директору-розпоряднику Фонду пану Домініку СТРОС-КАНУ, менеджерам і експертам Фонду за підтримку наших дій і планів щодо забезпечення стабільної роботи економіки та фінансової системи держави”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

На його переконання, це рішення є сигналом для світової спільноти про підвищення рейтингу довіри до України.

“Допомога з боку МВФ дозволить впевненіше почувати себе діловим колам і, в першу чергу, фінансовому сектору. Національна економіка отримає потужний ресурс для розвитку її пріоритетних напрямів, гарантування ліквідності банківської системи”, - вважає Президент України.

За його словами, проведення рішучої економічної та фінансової політики дозволить Україні не тільки протистояти світовій кризі, але й вийти з неї сильнішими і згуртованішими.

“Потрібні масштабні структурні реформи. На це я націлюю керівництво уряду і Національного банку України”, - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Глава Української держави запевнив, що реалізація антикризових заходів перебуватиме під його постійним контролем.

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд сьогодні схвалив рішення щодо виділення Україні стабілізаційного кредиту у обсязі 16,5 млрд. доларів США.

Програма розрахована на два роки, і МВФ готовий терміново направити Києву 4,5 млрд. доларів.