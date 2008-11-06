Турчинов наказав перевірити нові транспортні тарифи від Черновецького

Перший віце-прем’єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ доручив Міністерству транспорту та зв’язку разом з Міністерством житлово-комунального господарства України перевірити обгрунтованість підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту в Києві.

Про це повідомляє прес-служба першого віце-прем`єр-міністра.

До робочої групи, яка перевірятиме доцільність збільшення тарифів на користування транспортом у Києві, увійшли міністр економіки Богдан ДАНИЛИШИН, міністр транспорту та зв’язку Йосип ВІНСЬКИЙ, міністр з питань житлово-комунального господарства Олексій КУЧЕРЕНКО, в.о. голови Антимонопольного комітету Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО, голова Київської міської державної адміністрації Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, голова Державної інспекції з контролю за цінами Наталія НЕМОДРУК, голова Контрольно-ревізійного управління Микола СИВУЛЬСЬКИЙ та голова Державного комітету статистики Олександр ОСАУЛЕНКО.

Про результати перевірки члени робочої групи мають прозвітувати першому віце-прем’єр-міністру України до 13 листопада.

Також О.ТУРЧИНОВ доручив міністру юстиції призупинити процес державної реєстрації розпорядження КМДА “Про заходи щодо покращення транспортного обслуговування киян”, поки робоча група не надасть висновків щодо обгрунтованості підвищення тарифів на послуги міського пасажирського транспорту у Києві.

Як повідомлялося, КМДА видала розпорядження про підвищення вартості проїзду в міському пасажирському транспорті.

З 4 листопада 2 грн. коштує одна поїздка в метрополітені, якщо пасажир купує один жетон на проїзд. Проїзд у наземному транспорті коштує 1,5 грн., якщо купити квиток завчасно в кіоску, і 2 грн. – якщо купити в салоні автобуса, трамвая, тролейбуса.

Прокуратура Києва розпочала перевірку дотримання столичною міською державною адміністрацією законодавства при введенні нових тарифів на проїзд у громадському транспорті.