Угода про асоціацію між Україною та ЄС продовжує діяти - Єврокомісія

Голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер заявив, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом продовжує діяти. Про це Юнкер сказав у ході телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко, передає прес-служба глави держави.

Крім того, глава Єврокомісії також підкреслив, що зона вільної торгівлі також діє.

«Жан-Клод Юнкер наголосив, що Угода, включаючи зону вільної торгівлі, продовжує діяти», - йдеться у повідомленні.

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При цьому зазначається, що Юнкер заявив, що Україна виконала всі критерії для надання їй безвізового режиму українцям.

«… було обговорено порядок денний наступного Саміту Україна-ЄС, який відбудеться в листопаді», - зазначили у прес-службі.

Нагадаємо, сьогодні голландський уряд має або вирішити питання про продовження консультацій з Євросоюзом і Україною з пошуку формули щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, або відстрочити його на час після парламентських виборів у Голландії, які заплановані на середину березня 2017 року.

Наразі уряд Нідерландів ще не має рішення щодо ратифікації Угоди про асоціацію з Україною.

Раніше повідомлялось, що президент України Петро Порошенко у телефонній розмові з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте домовився про координацію зусиль, щоб запобігти негативному сценарію в питанні ратифікації Угоди про асоціацію між ЄС та Україною з боку парламенту Нідерландів.