Уряд Нідерландів досі не вирішив, що робити з ратифікацією асоціації Україна-ЄС

Про це повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на видання Volkskrant.

Сьогодні голландський уряд має або вирішити питання про продовження консультацій з Євросоюзом і Україною з пошуку формули щодо угоди про асоціацію Україна-ЄС, або відстрочити його на час після парламентських виборів у Голландії, які заплановані на середину березня 2017 року.

"Ми зібралися тут сьогодні і найближчі дні нас чекають гострі розмови на цю тему" - сказав глава МЗС Нідерландів Берт Кундерс на засіданні у п’ятницю.

Прем’єр Нідерландів раніше заявляв, що в нього "мало надії" на те, що в найближчі дні йому вдасться залучитися підтримкою опозиції.

Джерела видання в коаліції очікують, що найближчим часом Рютте оголосить про скасування закону про ратифікацію. Однак рішення щодо цього ще немає, і, як зазначають ЗМІ, до вівторка є час "розрубати гордіїв вузол".

"Занадто багато поставлено на карту, навіть якщо говорити про безпеку", сказав Кундерс, маючи на увазі те, що без угоди з ЄС Росія може збільшити тиск на Україну.

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Незважаючи на цей аргумент, опозиція досі не пом'якшилася і наполягає на збитках демократії, яких буде завдано, якщо проігнорувати голоси виборців, які проголосували проти асоціації. Партія D66 готова до консультацій з урядом. Однак CDA, що входить до коаліції каже, що єдиним варіантом що лишається – є відмова від ратифікації.

Поза тим в найближчі дні в уряді чекають на тривалі консультації і телефонні перемовини, в тому числі з українською стороною.

"Ми шукаємо рішення, з яким опозиція може змиритися. Рютте вважає, що воля виборців, які сказали "ні" буде врахована шляхом прийняття юридично зобов’язуючої декларації, яку приєднають до угоди, про те, що угода не є прелюдією до вступу в ЄС, військового співробітництва або додаткових грошей для Києва" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, підчас свого останнього візиту до Нідерландів Павло Клімкін особливо наголосив на неможливості внесення змін до тексту Угоди про асоціацію.