"Майбутнє асоціації Україна-ЄС": Порошенко домовився з прем'єром Нідерландів не допустити негативного сценарію

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави Української держави, Рютте поінформував про зусилля, які докладаються ним для вирішення питання ратифікації угоди парламентом Нідерландів.

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У свою чергу Порошенко наголосив на важливості пошуку взаємоприйнятного варіанту, який би розблокував процес ратифікації угоди нідерландською стороною.

«Співрозмовники домовились продовжувати координувати зусилля задля запобігання негативному сценарію», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

У той же час 22 вересня Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу і України.