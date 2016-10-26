Клімкін поїхав до Нідерландів домовлятися щодо ратифікації Угоди про асоціацію

Як повідомляє прес-служба МЗС України, головна мета візиту полягає у проведенні політичних переговорів з нідерландськими чиновниками з питання завершення ратифікації Угоди про асоціації між Україною та ЄС.

У Нідерландах керівник зовнішньополітичного відомства України проведе переговори зі своїм колегою Б.Кундерсом, зустрінеться з Президентом Верхньої палати Парламенту Нідерландів А.Брукерс-Кноль, а також лідерами політичних партій та парламентських фракцій.

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Передбачається, що український міністр представить співрозмовникам бачення української сторони щодо важливості завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію як дієвої платформи для поглиблення відносин між Україною та ЄС, українсько-нідерландського двостороннього співробітництва, особливо в торговельно-економічній сфері з урахуванням переваг всебічної та поглибленої ЗВТ, а також зміцнення на континенті базових європейських цінностей, завдяки яким європейська спільнота досягла економічної могутності, миру та процвітання.

Окремою темою переговорів стане розвиток двостороннього політичного діалогу та поглиблення співпраці у рамках міжнародних організацій.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня Верховна Рада закликала Нідерланди завершити ратифікацію асоціації з Україною.