"Безвізова епопея" для українців: ЄС повинен завершити внутрішні процедури - Туск

Про це президент Європейської ради Дональд Туск повідомив під час телефонної розмови з президентом України Петром Порошенко, інформує прес-служба глави Української держави.

Читайте такожЗМІ: Дипломати ЄС обговорять завершення "безвізової епопеї" для українців 27 жовтня

«Президент Європейської ради наголосив, що Україна виконала всі необхідні критерії для запровадження безвізового режиму. За його словами, нині ЄС має завершити певні внутрішні процедури, щоб надати право українцям на в’їзд до Європейського Союзу без віз», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Європейська комісія запропонувала Європарламенту й Раді Європейського Союзу скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій із візової лібералізації.

26 вересня комітет Європейського парламенту з питань цивільних прав, юстиції та внутрішніх справ (LIBE) підтримав доповідь про надання Україні безвізового режиму та надав мандат на початок переговорів між інституціями ЄС.

23 жовтня Порошенко заявив, що ЄС ухвалить рішення про запровадження безвізового режиму з Україною до саміту Україна-ЄС 24 листопада.