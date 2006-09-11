Ющенко наголошує на незмінності європейського курсу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на незмінності європейського вибору України, який полягає в утвердженні демократії, економічному розвитку, приєднанні до провідних міжнародних організацій.

«Ми побудували державу, яка має державні інститути, що відповідають європейським зразкам, та підтвердили європейський та євроатлантичний курс нації», – сказав глава держави в інтерв’ю італійському виданню «Мілано Фінанца», повідомляє прес-служба Президента.

«Ми повинні продовжити демократичний розвиток України, захист прав людини, унітарність та стабільність держави. Повинні підтримувати розвиток державної мови. Ми маємо працювати на приєднання до СОТ, інтеграцію до Європейського Союзу і НАТО», – сказав В.ЮЩЕНКО.

При цьому, на переконання Президента, основні завдання, які нині стоять перед політичною елітою України, – це консолідація нації та добробут усіх верств населення.

Глава держави також відзначив економічні досягнення України, зокрема зростання ВВП, який минулого місяця склав 9,3%, та поліпшення інвестиційного клімату. Вже у першому кварталі цього року обсяг інвестицій в Україну зріс у 4 рази, порівняно з 2005 роком, відзначив Президент.