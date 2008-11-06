Ющенко і Тимошенко прийшли в НБУ

У Національному банку України проходить нарада з питань ситуації на фінансовому ринку за участю Президента України Віктора ЮЩЕНКА і прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив перший віце-прем`єр-міністр України Олександр ТУРЧИНОВ сьогодні журналістам у Києві.

«Президент проводить нараду в Національному банку. І прем`єр-міністр, і міністр фінансів, і міністр економіки саме зараз присутні на цій нараді в НБУ», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

За його словами, саме з цієї причини Ю.ТИМОШЕНКО не брала участі в церемонії покладання квітів до Пам`ятника Слави в Києві з нагоди 65-ї річниці визволенення Києва від німецько-фашистських загарбників.

У церемонії покладання брали участь перший віце-прем`єр-міністр О.ТУРЧИНОВ, міністр праці і соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА, міністр транспорту і зв`язку Йосип ВІНСЬКИЙ, представники інших міністерств і відомств. Крім того, в церемонії брали участь заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО, а також Надзвичайний і Повноважний Посол Росії в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН.