Тимошенко подякувала МВФ за швидкий кредит

Прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО вважає надання Україні кредиту Міжнародного валютного фонду великою перемогою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні в інтерв’ю журналістам, зазначивши, що таке рішення ухвалено на базі домовленостей, досягнутих між урядом, НБУ та МВФ.

Прем’єр-міністр заявила, що кредит МВФ дозволить повністю стабілізувати фінансову ситуацію в Україні, а також наповнити економіку України реальними грошима і стабілізувати банківську систему.

„Я вважаю це великою перемогою, тому що ті кредитні ресурси, які ми отримали, вони найдешевші, які можна уявити”, - заявила глава уряду.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що кредит у сумі 16,4 млрд. грн. надано під 4% річних і при цьому на достатньо тривалий термін. За її словами, надання такого кредиту свідчить про те, що Україна може ефективно працювати і домовлятися зі світовими фінансовими організаціями.

Прем’єр-міністр подякувала керівництву МВФ, керівнику місії МВФ, яка працювала в Україні, за продуктивне і якісне співробітництво з Україною. При цьому вона підкреслила, що в практиці МВФ ще ніколи не було випадку, коли кредит надавався за такою спрощеною процедурою і в такі стислі терміни: „Ми дякуємо за те, що так швидко відреагували на звернення України”.