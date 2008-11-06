Терьохін: Тимошенко щодня «довбасила» Стельмаха

Ситуація, що склалася на валютному ринку – “це повна параноя головного банкіра країни”. Таку думку в інтерв’ю Українській правді висловив бютівець Сергій Терьохін. “... він (Стельмах) прокинувся одного ранку і подумав: "Та біс з ними, з тими ринками. Мені треба тримати резерви НБУ". І тепер дивіться, що сталося. Нацбанк не виходив тиждень на ринок, довів до цієї істерики і росту вартості долара до 7 гривень. А потім взяв і вийшов на ринок у розмірі півмільярда. Що це таке?”

Вибіркові продажі Нацбанком валюти лише чотирьом банкам, на погляд нардепа, – “це взагалі дежа вю 1993 року. Тоді Стельмах підписав спільну постанову з прем`єром Кучмою про введення фіксованого курсу. Закінчилося пам`ятаєте чим? Створенням валютно-кредитної ради. Тоді хоча б валютно-кредитна рада відбирала, кому продавати валюту. А восени 2008 році це робив сам Стельмах”.

А що стосується продажу валюти “Нафтогазу” у той час, коли виник ажіотаж навколо доларів, “це окрема історія. Я вважаю, що взагалі це питання - до прокуратури. Перший раз, коли Нацбанк продав "Нафтогазу" 400 мільйонів доларів, я тоді ледве не перевернувся. Я дзвонив усім, казав: "Блін, ну така радість!". Ринковий курс долара 5,45, а вони продають окремому клієнту по 5,05. Ні фіга собі, 40 копійок різниці в курсі!, до цього Терьохін додав, - А найбільша різниця між курсом інтервенції та курсом закриття сесії складала 72 копійки на доларі! Я кажу, що це питання до Генпрокуратури!”.

На зауваження, що ходили чутки, мовляв "Нафтогазу" продавали долари за вказівкою уряду… Терьохін відреагував так: “Ну як? Ви що? Уряд щодня довбасив Нацбанк за те, що він робить на валютному ринку!”