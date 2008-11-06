У Ющенка закликають Тимошенко зізнатись у співпраці з Медведчуком

У Секретаріаті Президента України закликають лідера БЮТ, прем’єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО зізнатись у співпраці з Віктором МЕДВЕДЧУКОМ.

Про це йдеться у коментарі заступника глави Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО, текст якого переданий УНІАН прес-службою Президента України.

На думку А.КИСЛИНСЬКОГО, заяви депутатів фракції БЮТ про співпрацю з В.МЕДВЕДЧУКОМ, оголошення прогнозів про створення коаліції, а також інформація про можливе поновлення В.МЕДВЕДЧУКА членом Вищої ради юстиції формують логічний ланцюг доказів того, що Ю.ТИМОШЕНКО докладає зусиль для відновлення коаліції БЮТ і Партії регіонів.

«Речником БЮТ у цій темі є А.ПОРТНОВ – «права рука» ТИМОШЕНКО. Прем`єр лобіювала ПОРТНОВА на посаду голови ФДМУ, попри усі застереження щодо його небездоганної професійної історії та заангажованості у рейдерських операціях. Можна стверджувати: «те, що у ПОРТНОВА на язиці – у ТИМОШЕНКО в голові», – припустив заступник глави Секретаріату Президента.

«Окрім того, важко уявити, що рішення Верховного Суду України про фактичне повернення В.МЕДВЕДЧУКА у судову владу (саме так потрактувала рішення ВСУ адвокат останнього), було прийнято без відома соратника Ю.ТИМОШЕНКО В.ОНОПЕНКА», – зазначив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Якщо співпраця з В.МЕДВЕДЧУКОМ для Вас така важлива, Юліє Володимирівно, будь ласка, приймайте рішення про коаліцію з Партією регіонів і призначайте В.МЕДВЕДЧУКА на будь-які посади, – заявив А.КИСЛИНСЬКИЙ. – Тільки зробіть це чесно, дивлячись в очі своїх виборців».

З іншого боку, зазначив заступник глави Секретаріату Президента, якщо Ю.ТИМОШЕНКО стверджує, що йдеться про фантастичний збіг обставин та про особисту думку окремого депутата, то лідер БЮТ повинна була б публічно оголосити свою позицію та визначитись щодо «порушника» фракційної дисципліни А.ПОРТНОВА.

«Справжнє випробування пройде і фраТа у блокуванні з регіоналамикція БЮТ, якщо інформація про рішення ВСУ підтвердиться і справа дійде до складання у парламенті присяги В.МЕДВЕДЧУКОМ як члена Вищої ради юстиції. Чи «бютівці» заблокують трибуну з таким же завзяттям, як це нещодавно робили, щоб завадити виступу Президента України зі щорічним Посланням?», – зауважив А.КИСЛИНСЬКИЙ.

«Пригадую, як у 2002 році Ю.ТИМОШЕНКО у радіоефірі запитала у В.МЕДВЕДЧУКА, чому він так не любить Україну? Пам`ятаю, як у 2004 році лідер БЮТ стверджувала, що МЕДВЕДЧУК повторює сталінські репресії в Україні. Якщо Юля Володимирівна забула про це та багато іншого, то, впевнений, суспільство цього забути не зможе», – додав А.КИСЛИНСЬКИЙ.