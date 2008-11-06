Тимошенко дісталося на горіхи від Ющенка

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає прем`єр-міністра Юлію ТИМОШЕНКО терміново вирішити проблеми заборгованості із заробітної плати.

Про це йдеться у листі Президента на адресу керівника уряду з приводу ситуації, що склалася в країні з накопиченням заборгованостей із виплати зарплати, повідомили УНІАН у прес-службі глави держави.

За словами В.ЮЩЕНКА, лише у вересні 2008 року заборгованість збільшилася на 22% і досягла 850 млн. грн., перевищивши рівень початку 2007 року.

Президент висловлює особливе занепокоєння зростанням з початку 2008 року майже вдвічі боргів економічно активних підприємств. Статистика свідчить, що у 24 регіонах понад 70 відсотків боргу діючих підприємств є боргами поточного року, зазначив В.ЮЩЕНКО. За його даними, кількість працівників, яким своєчасно не виплачено зарплату, зросла більш ніж удвічі і становить понад 260 тис. осіб.

На частку економічно активних державних підприємств припадає, за словами глави держави, кожна четверта невиплачена гривня, що свідчить про неспроможність керівників органів державної влади своєчасно та ефективно впливати на ситуацію. «На жаль, конституційне право на своєчасне одержання заробітної плати не забезпечується і на державних підприємствах, борги яких з початку 2008 року також зросли», - констатує Президент.

Він зазначив, що погашено борги лише на підприємствах Міністерства з питань надзвичайних ситуацій і більш як удвічі зменшено їх обсяги на підприємствах Мінагрополітики. Водночас стрімко зросла заборгованість на підприємствах Мінвуглепрому (у 5 разів), Міноборони (в 1,8 рази) та Мінпромполітики (в 1,4 рази), підкреслив В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадує, що неодноразові звернення голів місцевих державних адміністрацій до керівників міністерств та інших центральних органів виконавчої влади щодо вжиття заходів реагування до керівників підприємств та організацій, що перебувають у сфері їх управління, позитивних результатів не дали.

Окрім того, сказав В.ЮЩЕНКО, недостатність та несвоєчасність перерахування коштів із державного бюджету для виконання делегованих місцевому самоврядуванню державних повноважень, слабкість місцевих бюджетів призводить до затримки виплати зарплати працівникам комунальних підприємств та організацій.

За оцінкою глави держави, уряд випустив з-під контролю одне з найбільш соціально важливих питань і не вживає дієвих заходів щодо його вирішення.

«З огляду на зазначене та з метою створення всіх належних умов для повного погашення заборгованості із заробітної плати діючих підприємств наполягаю на терміновому розгляді цього питання на засіданні уряду 12 листопада 2008 року з прийняттям конкретних та ефективних рішень», - йдеться у листі Президента до керівника уряду.

Про прийняті рішення прем`єр має особисто інформувати главу держави та засоби масової інформації.