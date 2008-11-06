У БЮТ кажуть, що ГПУ не виявила в діях Тимошенко зради інтересів України

В діях прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО та окремих службових осіб Кабінету міністрів не виявлено ознак протиправної діяльності на шкоду національним інтересам України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Юлії Тимошенко, про це йдеться в листі-відповіді заступника генерального прокурора України Віталія ЩОТКІНА на адресу народного депутата від БЮТ Святослава ОЛІЙНИКА, який просив надати усю наявну інформацію щодо перевірки обвинувачень, озвучених заступником глави Секретаріату Президента Андрієм КИСЛИНСЬКИМ та радником Президента Лідією ПОРЕЧКІНОЮ на адресу Ю.ТИМОШЕНКО.

«Наразі не отримано достатньої інформації про конкретні кримінально карані порушення закону, завдану ними шкоду та винних у цьому службових осіб Кабінету міністрів України, - йдеться у листі Генпрокуратури. – З урахуванням викладеного, процесуальне рішення в порядку ст. 97 КПК України стосовно протиправних дій у сфері службової діяльності не приймалося».

Генпрокуратура повідомила про те, що Служба безпеки України у липні-вересні цього року проводила відповідну перевірку за зверненням Секретаріату Президента. Також СБУ зверталась до Генпрокуратури із пропозицією щодо проведення спільної перевірки.

При цьому в Генпрокуратурі зазначили, що «законодавством не заборонено висловлювати критику з приводу вчинення прем’єр-міністром України певних дій та його діяльності».

«Оперативно-розшукові чи контррозвідувальні заходи не здійснювалися та запити від службових осіб Секретаріату Президента України про місце перебування прем’єр-міністра під час відпустки не надходили», - повідомляє Генпрокуратура України.

Як повідомляв УНІАН, 18 серпня заступник глави Секретаріату Президента Андрій КИСЛИНСЬКИЙ заявив, що Секретаріат Президента передасть до правоохоронних органів для детального вивчення матеріали щодо ознак державної зради і політичної корупції у діях лідера БЮТ Ю.ТИМОШЕНКО.

Він повідомив, що, за наявною інформацією, політичне керівництво Російської Федерації з особливою увагою розглядає рішення щодо підтримки кандидатури Ю.ТИМОШЕНКО на виборах Президента України після виконання умов щодо пасивної позиції прем`єр-міністра України та її політичної сили у конфлікті з Грузією.

Прем`єр-міністр відкинула звинувачення Секретаріату Президента в зраді національних інтересів.

21 серпня прес-група СБУ повідомила, що відомство отримало від Секретаріату Президента України документи, в яких викладено інформацію про діяльність Кабінету Міністрів України “на шкоду національним інтересам держави”.