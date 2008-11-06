Кріль порахував, що на Грушевського можна звільнити 30 кабінетів

Народний депутат, голова партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає обмежити кількість заступників міністрів до чотирьох.

Як повідомили УНІАН у прес-службі партії, за його словами, "свого часу прем‘єр Віктор ЯНУКОВИЧ запровадив норму, яка дозволяє міністрам самостійно встановлювати кількість своїх заступників. Як результат ми маємо по 9 заступників у міністрів транспорту та зв`язку, міністра економіки, міністра внутрішніх справ, по 8 у міністра з охорони навколишнього середовища та міністра праці та соціальної політики".

Водночас, нагадав І.КРІЛЬ, у грудні 2007 року нинішній прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пропонувала скоротити кількість заступників міністрів до чотирьох - один перший заступник і три заступника. "Чи не час прем`єр-міністру нарешті виконати хоча б цю свою обіцянку?", - запитав він.

Як зауважив І.КРІЛЬ, заступник міністра у структурі міністерства - це секретар, помічник, водій, інколи ще й цілий штат працівників, службовий автомобіль, кабінет, витрати на заробітну плату, ремонт, обслуговування, комунальні послуги, тощо.

«Звільнивши 30 кабінетів заступників міністрів та їх обслуговуючого персоналу, можна вивільнити цілий блок урядових споруд на Грушевського. І повірте мені - на ефективності роботи це не позначиться. А от отримані в результаті ресурси можна буде спрямувати на боротьбу з кризовими явищами, які і спровокував уряд з такими роздутими штатами", - сказав голова “Єдиного Центру”.