У Ющенка назвали найконкретнішу домовленість з Каддафі

Україна та Лівія створять спільне підприємство з обслуговування українських вертольотів в Африці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

А.ГОНЧАРУК підкреслив, що найконкретнішою домовленістю за результатами візиту в Україну лівійського лідера Муаммара КАДДАФІ можна назвати підписання установчих документів щодо створення спільного підприємства, що займатиметься модернізацією, ремонтом і спільною експлуатацією вертолітної техніки, в першу чергу, для використання під час гуманітарних операцій на африканському континенті.

Найближчим часом це підприємство розпочне працювати, сказав А.ГОНЧАРУК.

Крім того, за його словами, буде розглянута можливість участі лівійської сторони в одному з українських авіабудівних підприємств. А.ГОНЧАРУК зауважив, що це дасть можливість «підживити відповідними фінансовими ресурсами це підприємство з метою пожвавлення виробництва і подальшої реалізації його продукції на ринках третіх країн».

Як повідомляв УНІАН, лівійський лідер М.КАДДАФІ 4-6 листопада здійснює державний візит до України.