У Єдиному Центрі розказують, як далеко Тимошенко до Тетчер

Народний депутат України, заступник голови партії “Єдиний Центр” Леся ОРОБЕЦЬ критикує заяви прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО щодо намірів націоналізувати низку вітчизняних підприємств.

Як повідомляє прес-служба партії, Л.ОРОБЕЦЬ “співчуває колегам Ю.ТИМОШЕНКО, котрим доводиться коментувати погрози лідера БЮТ щодо націоналізації низки вітчизняних підприємств, озвучені в ефірі програми «Свобода на Інтері».

«Розгубленість екс-міністра економіки в уряді Ю.ТИМОШЕНКО Сергія ТЕРЬОХІНА, якого ця інформація «уколола», зрозуміти неважко. Навіть найближчі соратники лідера БЮТ не встигають за її «послідовністю», тримаючи про запас купу різномастих байок для виправдання чи уточнення «найбільш свіжої» позиції прем’єра», – зауважила Л.ОРОБЕЦЬ.

Водночас, на думку депутата, жоден стрес чи аврал у подібних коментуваннях не є вибаченням грубих помилок і неточностей в аргументації прем’єрських намірів. «Посилання на досвід Маргарет ТЕТЧЕР, яка ніби-то «забирала в бізнесу об’єкти примусово», є щонайменше дивним хоча б тому, що вона стійкий консерватор. Більше того – даний політик відома як автор низки успішних проектів із роздержавлення вугільної промисловості, енергетики і залізничного транспорту, зокрема British Rail, British Aerospace, British Gas, Cable&Wireless та British Telecom, котре здійснювалося шляхом акціонування», – наголосила заступник голови “Єдиного Центру”.

За словами Л.ОРОБЕЦЬ, переважна більшість експертів високо оцінює професіоналізм британського прем’єра, а також соціальні наслідки масштабної денаціоналізації, здійсненої урядом М.ТЕТЧЕР. «Легенда британської політики ніколи не страждала на популізм. Між тим, за 11 років її правління рівень заможності британських громадян істотно зріс, а країна позбулася баласту, що обтяжував держбюджет, отримавши, натомість, чималий приріст ефективних приватних управлінців й акціонерів, чия мотивація у процвітанні власного підприємства була значно вагомішою за тривіальну заробітну плату звичайного найманця», – наголосила депутат.