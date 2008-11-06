У БЮТ з приводу наїздів СБУ згадали Салтикова-Щедріна

Блок Юлії Тимошенко заявляє, що всі звинувачення тимчасово виконуючого голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА на адресу членів БЮТ у незаконній діяльності є політичним замовленням.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі прес-служби БЮТ.

«Після того як через абсолютне несприйняття суспільством провалилася ідея Президента щодо проведення дострокових парламентських виборів, команда глави держави поновила відверту дискредитаційну кампанію. Всі потуги Секретаріату Президента знову спрямовані на очорнення того, кого ЮЩЕНКО тримає за свого головного ворога – уряду, його глави та її команди», - вважають у Блоці Юлії Тимошенко.

Прес-служба БЮТ уповноважена заявити, що всі звинувачення з боку тимчасово виконуючого голови СБУ Валентина НАЛИВАЙЧЕНКА проти членів БЮТ є політичним замовленням.

«Тому немає нічого дивного в тому, що вістря псевдоантикорупційної діяльності спецслужби націлене винятково на тих, кого Президент вважає своїми опонентами. «Генерал за викликом» НАЛИВАЙЧЕНКО, який вже тривалий час незаконно та несумлінно виконує обов’язки глави СБУ, належить до тих чиновників, які за аналогією із героєм Салтикова-Щедріна, плутають поняття Вітчизна та «Ваше превосходительство»», - сказано у коментарі прес-служби БЮТ.

«Що стосується традиційних виступів КИСЛИНСЬКОГО, з нього нема що взяти, бо придворні блазні навіть в часи абсолютизму користалися безмежно свободою слова. Натомість пан НАЛИВАЙЧЕНКО рано чи пізно понесе відповідальність за приватизацію СБУ на користь окремих осіб, знищення та дискредитацію Служби безпеки, її перетворення в управління з чорного піару при Секретаріаті Президента», - вважають у Блоці Юлії Тимошенко.

У коментарі також нагадується, що днями депутат від фракції БЮТ Святослав ОЛІЙНИК отримав відповідь на своє звернення до Генеральної прокуратури України. «Генпрокуратура підтвердила всю абсурдність попередніх звинувачень заступника глави Секретаріату Президента Андрія КИСЛИНСЬКОГО на адресу прем’єр-міністра щодо нібито зради національних інтересів. Поза сумнівом, така сама доля очікує і сьогоднішні брутальні заяви з Банкової», - впевнені у БЮТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 листопада, в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність народного депутата Івана СІДЕЛЬНИКА (фракція БЮТ), внаслідок втручання якого у роботу суду відбулося рейдерське захоплення Дніпровського вагоноремонтного заводу (Сумська область).

Крім того, керівник СБУ повідомив про виявлення незаконного перерахування за кордон 35 млн. грн. на відшкодування ПДВ дніпропетровським банком "ФСБ" ("Фінансовий союз банк").

За його словами, на сьогодні СБУ встановлює осіб, які є засновниками цього банку. Як вдалося встановити на даний час, «фактичним власником 60% акцій цього банку через юридичних осіб є народний депутат АРУТЮНОВ (Гарегін АРУТЮНОВ, член фракції БЮТ – УНІАН)...», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.