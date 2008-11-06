Нацбанк зміцнив курс гривні до долара на 2,3 копійки

Національний банк України встановив на 7 листопада офіційний курс гривні до американського долара на рівні 579.8900 за 100 доларів США (на 6 листопада – 582.2400).

Згідно з інформацією офіційного сайту НБУ, на 7 листопада Нацбанк встановив офіційний курс гривні до інших світових валют:

100 EUR - 740.5195 (на 6 листопада - 749.3429),

10 RUR - 2.1548 (на 6 листопада - 2.1633).