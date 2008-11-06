6-річне президентство погіршить ситуацію в Росії

Автор Конституції РФ Віктор ШЕЙНІС називає ініціативу Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА збільшити президентський термін з 4-х до 6-ти років недемократичною.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він заявив на прес-конференції в Москві.

На думку В.ШЕЙНІСА, у російських виборців залишилося і так не багато можливостей висловити свою думку, а збільшення розриву між термінами переобрання погіршить ситуацію.

«Цей захід антидемократичний, нераціональний і не пов`язаний з основами конституційного ладу», - підкреслив він.

У той же час, він вважає, що при сьогоднішньому співвідношенні політичних сил це зробити можна протягом двох місяців «без особливого поспіху».

В.ШЕЙНІС назвав необгрунтованими твердження ряду російських політиків про те, що для нового Президента РФ потрібно більше часу для реалізації своїх планів.

На його думку, якщо Президент проявить себе як справжній лідер, він може бути переобраний на другий термін, а вісім років цілком достатньо для реалізації будь-яких планів.

В.ШЕЙНІС висловив переконання в тому, що демократія повинна спиратися не на одну особу, а на демократичні інститути.

Він зазначив, що в світі, навпаки, простежується зворотна тенденція, коли термін повноважень глави держави скорочується. Приміром, у Франції повноваження Президента скорочені з 7-ми до 5-ти років.

Крім того, В.ШЕЙНІС підкреслив, що в ініціативі збільшити повноваження Держдуми РФ з 4-х до 5 років простежуються домовленості. «Це результат внутрішніх домовленостей і внутрішнього розміну», - сказав він.