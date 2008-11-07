Ющенко збирає РНБО
08:09, 07 листопада 2008Політика
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Повідомлення прес-служби Президента
Сьогодні о 12.30 під головуванням Президента України Віктора ЮЩЕНКА розпочнеться засідання Ради національної безпеки і оборони України.
Як повідомляє прес-служба Президента, на засідання РНБОУ виносяться такі питання:
про стан виконання заходів, спрямованих на нормалізацію умов життєдіяльності населення в місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації;
про Комплексну цільову програму реформування Служби безпеки України;
про виконання Указу Президента України від 20 липня 2007 року № 657 «Про рішення РНБО від 15 червня 2007 року «Про напрями державної міграційної політики України та невідкладні заходи щодо підвищення її ефективності».
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