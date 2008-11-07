Берлусконі перепало від італійської опозиції за «засмаглого» Обаму
Прем’єр відповів «недоумкам»
Італійського прем’єра Сильвіо БЕРЛУСКОНІ критикують за його коментарі щодо новообраного Президента США Барака ОБАМИ.
Як повідомляє Бі-Бі-Сі, С.БЕРЛУСКОНІ, який привітав Б.ОБАМУ з перемогою на виборах, серед його головних якостей назвав молодість, гарну зовнішність і засмагу.
С.БЕРЛУСКОНІ промовляв у Росії на спільній прес-конференції з російським Президентом Дмітрієм МЕДВЄДЄВИМ.
"Я сказав Президенту МЕДВЄДЄВУ, що ОБАМА має все для того, щоб з ним порозумітись, тому що він молодий, красивий та навіть засмаглий. Таким чином я думаю, що це призведе до плідної співпраці", - сказав італійський прем’єр.
Опозиція в Італії заявляє, що коментарі С.БЕРЛУСКОНІ в найгіршому випадку були расистськими, а в найкращому - недипломатичними.
Однак С.БЕРЛУСКОНІ відкинув критику, наголошуючи, що ті, хто з ним не погоджуються, є “недоумками без почуття гумору”.