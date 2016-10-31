Порошенко про "завислу" ратифікацію асоціації Україна-ЄС: небезпеку вдалося усунути

Про це Порошенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Небезпеку, яка ще вчора здавалася неминучою, вдалося усунити. Кінцевою датою консультацій щодо ратифікації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС за результатами референдуму в Голландії було встановлено 1 листопада. Багато скептиків, і не лише в Україні, очікували, що саме сьогодні буде оголошено про рішення щодо припинення ратифікації Угоди Нідерландами», - зазначив він.

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Порошенко підкреслив, що «протягом останніх днів нам вдалося провести інтенсивні переговори з партнерами з Євросоюзу». «Я особисто провів десяток телефонних розмов, в тому числі з президентами Туском, Юнкером та Шульцем, а також з прем’єром Нідерландів Рютте», - зазначив він.

«Усім важливо пам’ятати, що Угода про асоціацію, до розробки якої я особисто маю честь бути причетним, має не лише економічне і політичне значення, але й символічне. Бо є втіленням розвитку України і її руху вперед та компасом наших реформ. Тому дуже важливо, що Нідерланди не припиняють ратифікацію і продовжать консультації», - підкреслив глава держави.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. Проти проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

Єврокомісія та Україна очікують від уряду Нідерландів пропозицій щодо подальших дій після референдуму щодо Угоди про асоціацію Україна-ЄС.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

Водночас 28 жовтня Рютте заявив, що намагається переконати опозицію, голосів якої не вистачає для ратифікації Угоди у Сенаті, щоб вона підтримала ратифікацію документу, до 1 листопада.

Разом з тим сьогодні, 31 жовтня, уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.

Зазначається, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.