Дві країни ЄС "блокують" безвізовий режим для України - ЗМІ

Про це повідомляють журналісти та експерти з безвізової тематики за результатами зустрічі послів ЄС, яка відбулася 27 жовтня, передає "ЄвроПравда".

Зокрема, про це написав брюссельський кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк, який також зазначив, що жодного прогресу у питанні українського безвізу не буде до вирішення питання з так званим механізмом призупинення.

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"Дипломати ЄС обговорили візову лібералізацію для України. Жодного прогресу не буде до вирішення питання з механізмом призупинення. У Бельгії і Франції виникли питання щодо боротьби з корупцією у Києві" - написав він.

EU diplomats talked visa lib for #Ukraine today. no movement until susp mech solved. #Belgium & #France have issues reg corruption in Kyiv — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) October 27, 2016

Про те, що "Франція та Бельгія порушували питання про "несправжність" антикорупційної політики Києва, тобто натякали на неповноту виконання критеріїв безвізу, спроби відкату у реформах", повідомив і директор Інституту Євроатлантичного співробітництва Олександр Сушко. Він також зазначив, що щодо Грузії таких зауважень не було.

Як повідомив кореспондент "Укрінформу" Андрій Лавренюк з посиланням на джерело в Раді ЄС, наступна тристороння зустріч дипломатів Ради ЄС, Єврокомісії, а також представників переговорної групи від Європарламенту щодо механізму призупинення запланована на початок листопада.

"Ми не можемо на цьому етапі прогнозувати її результати", - сказали в Раді ЄС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Рада ЄС та Європарламент на початку листопада ухвалять рішення щодо механізму призупинення безвізового режиму, який є головною перепоною для скасування віз для України та Грузії.