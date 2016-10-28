"Помста прем'єру Рютте": голландська опозиція наполягає на скасуванні ратифікації асоціації з Україною
Лідери голландської опозиції не бачать причин для зміни своєї позиції щодо результатів референдуму про асоціацію Україна-ЄС після емоційного звернення прем'єр-міністра Марка Рютте.
Про це повідомляє голландський мовник NOS, пише "Європейська правда".
"Ми зберігаємо нашу точку зору, що будемо чекати рішення уряду, а потім висловимо своє рішення", - сказав лідер партії CDA, що входить в коаліцію.
Глава партії D66 вважає, що Рютте зараз відповідає за наслідки референдуму: "Це помста Рютте за відсутність кампанії і за те, що на результати референдуму не було своєчасної відповіді".
"Я не бачу достатніх підстав для того, щоб нехтувати думкою моїх виборців", - сказав лідер зелених, які теж проти асоціації.
Рютте зараз намагається заручитися підтримкою більшості в Сенаті і для цього йому потрібні голоси 17 депутатів CDA, D66 і зелених.
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Раніше на прес-конференції в п'ятницю він закликав членів парламенту підтримати його варіант вирішення ситуації з українською асоціацією, навіть якщо це суперечить лінії партії.
На його думку, ратифікація Угоди Україна-ЄС потрібно для збереження єдності ЄС перед російською агресією і це є національним інтересом Нідерландів.
Опозиція наполягає, щоб в Угоду про асоціацію були внесені зміни і ці зміни погодили інші члени ЄС, у той же час у Брюсселі хочуть гарантій, що такі зміни будуть затверджені голландським парламентом.