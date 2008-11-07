Комуністи з духовим оркестром перекрили вулицю Грушевського

У Києві близько тисячі прихильників Компартії, які беруть участь в акціях з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції, прямують з Арсенальної площі вулицею Грушевського у бік Європейської площі.

Як передає кореспондент УНІАН, колону очолюють лідери Компартії Петро СИМОНЕНКО, Адам МАРТИНЮК, Олександр ТКАЧЕНКО та інші.

Також на початку колони іде духовий оркестр. Музиканти вдягнені у червоні кольори і виконують мелодії радянських часів.

Демонстранти тримають червоні прапори, а також гасла на підтримку Жовтневої революції.

Колона частково перекрила рух вулицею Грушевського, однак працівники міліції, які її супроводжують, не заважають ході демонстрантів.