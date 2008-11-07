Комуністи з духовим оркестром перекрили вулицю Грушевського
11:02, 07 листопада 2008Політика
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Міліція не заважає
У Києві близько тисячі прихильників Компартії, які беруть участь в акціях з нагоди 91-ї річниці Жовтневої революції, прямують з Арсенальної площі вулицею Грушевського у бік Європейської площі.
Як передає кореспондент УНІАН, колону очолюють лідери Компартії Петро СИМОНЕНКО, Адам МАРТИНЮК, Олександр ТКАЧЕНКО та інші.
Також на початку колони іде духовий оркестр. Музиканти вдягнені у червоні кольори і виконують мелодії радянських часів.
Демонстранти тримають червоні прапори, а також гасла на підтримку Жовтневої революції.
Колона частково перекрила рух вулицею Грушевського, однак працівники міліції, які її супроводжують, не заважають ході демонстрантів.
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