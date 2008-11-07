Томенко влаштував майстер-клас для шефа СБУ

Заступник Голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО висловив стурбованість тим, що виконуючий обов’язки голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО веде активну політичну діяльність.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

На його думку, якщо існує реальне бажання правоохоронних органів притягнути до відповідальності народних депутатів чи суддів, то не потрібно називати їх для ЗМІ бандитами чи злочинцями, не виголошувати на прес-конференціях передвиборчі гасла щодо необхідності зняття депутатської недоторканності, не організовувати засідань міжвідомчих робочих груп для телевізійних шоу, а насамперед виконати спеціальну правову процедуру, яка на сьогодні чітко визначена у законодавстві.

«Я готовий допомогти правоохоронним органам розібратися у процедурі притягнення до відповідальності народних депутатів, оскільки для мене принципово, щоб бодай після чотирьох років президентства Віктора ЮЩЕНКА була виконана його передвиборча обіцянка «Бандитам – тюрми», - зазначив М.ТОМЕНКО. Він зауважив, що насправді не СБУ, а Генеральна прокуратура та Верховна Рада України відіграють ключову роль у притягненні до кримінальної відповідальності народних депутатів.

«Мене більше цікавить не участь у політичних ток-шоу виконуючого обов’язки голови СБУ та його команди, а те, як певні посадовці або народні депутати, що порушили закон, нестимуть за це відповідальність”, - сказав він.

Як заступник голови Верховної Ради М.ТОМЕНКО обіцяє докласти максимум зусиль, щоб перевести цю дискусію із політично-партійної площини у правове русло.

За його словами, реальним початком розв’язання цієї проблеми буде наявність зареєстрованого у Верховній Раді офіційного подання Генпрокурора про притягнення до кримінальної відповідальності стосовно бодай одного з народних депутатів.