Огризко висловив співчуття Лаврову
12:31, 07 листопада 2008Політика
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Повідомляє прес-служба
Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО висловив співчуття міністрові закордонних справ Росії Сергію ЛАВРОВУ у зв’язку з людськими втратами внаслідок жорстокого терористичного акту, скоєного у м.Владикавказ.
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.
Як повідомляв УНІАН, 6 листопада внаслідок вибуху маршрутного таксі у Владикавказі 12 чоловік загинули, десятки поранені.
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