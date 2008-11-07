Огризко висловив співчуття Лаврову

Міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО висловив співчуття міністрові закордонних справ Росії Сергію ЛАВРОВУ у зв’язку з людськими втратами внаслідок жорстокого терористичного акту, скоєного у м.Владикавказ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада внаслідок вибуху маршрутного таксі у Владикавказі 12 чоловік загинули, десятки поранені.