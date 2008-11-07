Яценюк не буде «в Києві сидіти і думати, як виходити з кризи»

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК вважає, першою галуззю, яка має бути підтримана за рахунок стабілізаційного фонду, має бути аерокосмічна.

Як повідомив УНІАН прес-секретар голови ВР Андрій ЖИГУЛІН, про це він сказав сьогодні в ході робочої поїздки до Дніпропетровської області під час зустрічі з колективом Державного підприємства «Південний машинобудівний завод ім.О.М.Макарова» та ДП «КБ Південне ім.М.К.Янгеля».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що світова і внутрішня економічна криза негативно впливатиме на дві найпотужніші промислові області: Донецьку і Дніпропетровську, оскільки в них зосереджені підприємства металургійної, будівельної та хімічної галузей.

«Основна наша мета – не в Києві сидіти і думати, як виходити з кризи і нічого не придумати, а вирішити якнайшвидше разом з керівниками заводів, який другий пакет антикризових законів підготувати і прийняти парламентом. Сьогодні поки його ще немає», - сказав голова Верховної Ради України..

За його словами, парламент ухвалив рішення про «доступ до ресурсів міжнародних фінансових організацій і про збалансування окремих бюджетних показників, що є лише маленьким першим кроком». «Основне – це те, як утримати економічну стабільність. Мова не йде про економічне зростання, його дуже складно утримати, але економічне життя як таке не повинне зупинитися», - підкреслив голова Верховної Ради України.

Він висловився проти «залякування» жахливими показниками економічного падіння та безробіття та за розробку чіткого і зрозумілого плану, який сприятиме покращенню фінансово-соціальної ситуації. На його думку, «Дніпропетровськ – це найкращий майданчик для напрацювання рішень щодо розв`язання проблем безробіття».

Торкаючись проблем Південного машинобудівного заводу, голова Верховної Ради нагадав, що нещодавно була прийнята програма розвитку космічної галузі. При цьому він підкреслив, що необхідно, щоб «ті 1,5 млрд. грн, які були виділені на фінансування галузі, перейшли на 2009 рік і вправно виділялися Міністерством фінансів».

«Не можна жити одним днем, необхідно планувати на 10 років уперед», - підкреслив А.ЯЦЕНЮК. Визнаючи конкурентноздатність пакету замовлень заводу, він також наголосив на необхідності технічної реконструкції та оновлення кадрів. При цьому А.ЯЦЕНЮК висловився за залучення до цієї галузі молодих фахівців.

Голова Верховної Ради України заявив, що найближчим часом він внесе на розгляд парламенту законопроект щодо продовження дії закону про стимулювання розвитку космічної галузі, оскільки дія цього законодавчого акту спливає 1 січня 2009 року.