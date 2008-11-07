Як українці сприймають економічну кризу (опитування)
Більшість українців вважають зростання цін найвідчутнішою ознакою світової економічної кризи.
Як передає кореспондент УНІАН, такі результати соціологічного опитування оприлюднив директор Національного інституту стратегічних досліджень Юрій РУБАН сьогодні під час прес-конференції в УНІАН на тему: “Економічна криза в Україні: погляд з різних сторін”.
“Серед ознак економічної кризи жителі всіх трьох міст, де проводилося опитування (Києва, Донецька і Львова - УНІАН), найчастіше називають зростання цін”, - сказав Ю.РУБАН. Зокрема, таку відповідь дали у Донецьку 97,3% опитаних, у Києві – 85,6%, у Львові – 51,1%.
У той же час експерт зауважив, що економічна криза насувається зі сходу країни на захід, тому її сприйняття у містах кожного регіону різниться. Так, за його словами, мешканці Донецька на другому місці серед найвідчутніших симптомів кризи називають зниження зарплат чи інших доходів (43,2%) і загрозу втратити роботу (34,1%).
Киян однаковою мірою турбують загроза втратити роботу (21,1%), втрата заощаджень через нестабільність гривні (20,7%), зниження зарплати (18,4%) і затримки з її виплатою (19,4%). Натомість львів’яни ще не так гостро відчули кризові ознаки і для них більше проблем створила нестабільність гривні (33,2%).
Крім цього, Ю.РУБАН повідомив, що громадяни поділяють позицію Президента Віктора ЮЩЕНКА щодо причин негараздів – дві третини киян та майже всі опитані у Львові і Донецьку вважають, що українській економіці криза загрожує через внутрішні причини. А більше 70% респондентів у кожному місті переконані, що Кабінет міністрів вчасно не побачив загрози кризи і не вжив потрібних запобіжних заходів.
Щодо подальшої економічної ситуації в державі, то Київ і Донецьк чекають погіршення – 43,8% та 45,9% опитаних відповідно. Натомість львів’яни дали найоптимістичніший прогноз – 92% респондентів вважають, що економічна ситуація стабілізується чи з подоланням політичної кризи (18%), чи без нього (73%).
Опитування проводилося Національним інститутом стратегічних досліджень у Києві, Донецьку та Львові 3-5 листопада за квотною вибіркою, що репрезентує доросле населення цих міст віком від 18 років і старше. Опитано 1208 респондентів: 402 - у Києві, 401 - у Львові та 405 – у Донецьку. Похибка вибірки становить 5%.