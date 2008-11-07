Голова ВАСУ вже боїться виборів

Голова Вищого адміністративного суду України Олександр ПАСЕНЮК остерігається можливості повторного втручання в роботу адмінсудів в разі проведення парламентських чи президентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ПАСЕНЮК заявив сьогодні, відповідаючи на запитання журналістів в перерві конференції суддів адміністративних судів, яка відбувається в Києві.

«Я з пересторогою очікую подій, які будуть відбуватися… Я чекаю цих подій з дуже великою пересторогою», - сказав він.

При цьому він пояснив, що система адміністративного судочинства, як і взагалі вся судова система України, в цьому році вперше зіткнулася з блокуванням судів.

«Я навіть не очікував, що буде такий політичний тиск на суд», - сказав О.ПАСЕНЮК.

Продовжуючи тему, він наголосив, що такими діями «ми породжуємо дуже негативну практику… Фактично ми формуємо нігілізм у громадян у ставленні до судів і закону».