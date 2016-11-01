Сестра Савченко назвала співучасника викрадення української льотчиці

В ході слухання справи була допитана представник потерпілої сторони - сестра Савченко Віра, повідомляє ЛІГА.net.

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Вона заявила, що має інформацію про причетність Плотницького до викрадення та незаконного вивезення української льотчиці на територію Російської Федерації.

Співучасником викрадення сестра Савченко назвала так званого екс - начальника "контррозвідки ЛНР" Володимира Громова.

Наступне судове засідання відбудеться 10 листопада о 17:00.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Подільський райсуд Києва дозволив проведення заочного розгляду справи ватажка «ЛНР» Плотницького.

Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч 2 ст 258 (терористичний акт) і ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу. 17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування «батальйон «Зоря» здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України і захопили в полон старшого лейтенанта ВСУ Надію Савченко.

23 червня Савченко незаконно було переправлено через державний кордон України на територію Російської Федерації.