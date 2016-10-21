Суд у Києві переніс засідання у справі ватажка "ЛНР"

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ухвалу суд ухвалив сьогодні за клопотанням адвоката Плотницького, який стверджував, що його підзахисний не був належним чином повідомлений про судове засідання, а отже, сторона захисту не мала змоги підготуватися до засідання.

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Також очікувалося, що сьогодні суд допитає як свідків народного депутата Надію Савченко, її сестру та матір, але вони з невідомих причин не з'явилися до суду.

Таким чином, наступне судове засідання має відбутися 1 листопада о 10.00.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня Подільський райсуд Києва дозволив проведення заочного розгляду справи проти ватажка «ЛНР» Плотницького.

Плотницький обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч. 2 ст. 258 (терористичний акт) та ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу.

17 червня 2014 року за злочинним наказом Плотницького бойовики очолюваного ним незаконного збройного формування «батальйон «Зоря» здійснили збройний напад на військовослужбовців 24-го батальйону територіальної оборони «Айдар» Збройних сил України та захопили в полон старшого лейтенанта ЗСУ Надію Савченко. 23 червня Савченко незаконно була переправлена через державний кордон України на територію Російської Федерації.